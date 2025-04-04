Охрана не может предотвратить их самоволки.
Омичи снова пожаловались в соцсетях на убегающих пациентов туберкулезного диспансера. Горожане сняли на видео, как больные спускаются по веревке из окон учреждения по адресу: Химиков, 8а.
– Охрана даже не останавливает, – жалуются очевидцы.
По словам горожан, это продолжается годами. Еще одно похожее видео было снято в июне прошлого года.
– Территория клинического противотуберкулезного диспансера № 4 огорожена забором. Охрана медучреждения регулярно совершает обход территории. Пациенты ознакомлены с режимом пребывания в диспансере. Но, к сожалению, учитывая особенности пациентов, их образ жизни, они нарушают режим и правила пребывания в медучреждении и всевозможными способами стараются его покинуть, – прокомментировали ситуацию в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее на убегающих пациентов тубдиспансера жаловались жители Старой Московки.