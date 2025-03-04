Омск-Информ
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·Общество

Удержать больных туберкулезом не могут даже охранники.
Житель Старой Московки пожаловался в соцсетях на свободно разгуливающих пациентов омского противотуберкулезного диспансера. По словам автора поста, они перелезают через забор и идут в местный магазин.
– Гуляя с собакой в роще возле туберкулезного диспансера, регулярно наблюдаю, как пациенты через забор попадают на самовыгул. Или уже с пакетами перелазят обратно в больницу. Пациенты заразны, выходят в общество, заражают нас. Разве можно такое допускать? – говорится в посте.
В Министерстве здравоохранения Омской области отметили, что охрана больницы регулярно совершает обходы территории. Однако некоторых пациентов не удается удержать от нарушения режима учреждения.
·Общество

Удержать больных туберкулезом не могут даже охранники.
Житель Старой Московки пожаловался в соцсетях на свободно разгуливающих пациентов омского противотуберкулезного диспансера. По словам автора поста, они перелезают через забор и идут в местный магазин.
– Гуляя с собакой в роще возле туберкулезного диспансера, регулярно наблюдаю, как пациенты через забор попадают на самовыгул. Или уже с пакетами перелазят обратно в больницу. Пациенты заразны, выходят в общество, заражают нас. Разве можно такое допускать? – говорится в посте.
В Министерстве здравоохранения Омской области отметили, что охрана больницы регулярно совершает обходы территории. Однако некоторых пациентов не удается удержать от нарушения режима учреждения.