В загородном отеле действует специальная акция.

Первое майское солнышко и теплые деньки настраивают на позитив, яркие эмоции и отличный отдых. Ни для кого не секрет, что основные составляющие идеального отдыха – природа, вкусное питание, активный отдых, различные развлечения, а также комфорт и безопасность.

Все это ждет омичей в загородном отеле «Сказка». А для того, чтобы мини-путешествие стало еще более волшебным, гостям предлагают привлекательные цены.

В «Сказке» приятно провести как будние дни, так и выходные. Все дело в уютных номерах и питании по системе «шведский стол».

Для гостей открыт гриль-бар и кафе «Сказка-пицца». Также есть широкий спектр видов отдыха. Для любителей активностей есть прокат, аквапарк и веревочный парк. А ценители тишины наверняка оценят спа-салон и банный комплекс.

Природа и чистый воздух создадут атмосферу расслабления, а кинопоказы, тематические турниры, мастер-классы, дискотека, шоу-программа и розыгрыш призов, наоборот, взбодрят.

С 11 мая действует специальное предложение на отдых за 7500 рублей. Подробности акции, даты, тарифы, наличие и категории свободных номеров уточняйте в отделе продаж по телефону 21-80-68 или по адресу: улица Красный Путь, 86а.

vk.com/gk_skazka

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