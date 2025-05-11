В Омске открываются два филиала Центра крови – «Амурский» и «Левобережный».

12 мая на базе отделения переливания крови Клинического онкологического диспансера начнет работать филиал Центра крови «Амурский», а с 14 мая откроется филиал «Левобережный» в больнице скорой медицинской помощи № 1.

Забор крови и ее компонентов будет проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, в привычные часы – с 8:00 до 11:00. Минздрав Омской области рассчитывает, что ежедневно в филиалах будут принимать не менее 25 доноров.

– Открытие филиалов – завершающий шаг на пути к централизации региональной службы крови, позволяющий преодолеть разрозненность подразделений, – рассказали в Центре крови. – Новые филиалы дают возможность донорам сдавать кровь вблизи проживания или работы, что экономит время, а службе крови – сохранить число кадровых доноров.

В Омской области донорских центров теперь три – один в Омске и два в области. Они выполняют функции по заготовке, переработке и обеспечению компонентами крови медицинских организациий региона.