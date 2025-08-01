К всероссийской донорской акции присоединились 19 участников Омского областного студенческого отряда.

В первый день августа 19 участников Омского областного студенческого отряда приняли участие во всероссийской донорской акции «Код донора». Акция реализуется в рамках проекта «Защитники Отечества».

– Когда кому-то нужна помощь, важно просто делать то, что можешь. Сегодня перед нами стоит конкретная задача: пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. В рамках нашей акции участники РСО будут сдавать кровь на типирование. Очень важно говорить с ребятами честно и открыто, объяснять, как работает система, как проходит процедура, что она безопасна и насколько может быть важна. Ведь с каждым новым человеком в регистре у тяжелобольного пациента появляется дополнительный шанс на спасение! – отметила член Комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления РСО Юлия Дрожжина.

Ежегодно около 2 тыс. россиян – детей и взрослых – сталкиваются с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, при которых единственным шансом на выздоровление становится пересадка костного мозга от неродственного донора. Однако найти подходящего человека крайне сложно: вероятность совпадения составляет всего 1 к 10 000.

– Для бойцов студенческих отрядов быть полезными обществу – это не просто слова, а реальное дело. Сегодня мы приняли участие во всероссийской донорской акции «Код донора. Защитники Отечества», потому что верим: каждый из нас может внести вклад в спасение чьей-то жизни. Донорство – это проявление заботы, поддержки и настоящего гражданского участия. Мы гордимся тем, что находимся в рядах тех, кто выбирает помогать, – поделилась мнением комиссар студенческих отрядов Омской области Юлия Булышева.

Впервые такая акция прошла в прошлом году – более 1 тыс. студентов из 18 регионов страны вступили в регистр. К ним присоединились представители строительных, сервисных, медицинских отрядов, а также проводники. В этом году она проходит в рамках всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» и объединит все направления Российских студенческих отрядов.

– Кровь – одна из важнейших биологических жидкостей, и ее роль в спасении жизней невозможно переоценить. Донорство – это не просто акт помощи, это проявление гражданской ответственности и солидарности. Поддержка подобных инициатив важна не только для тех, кто остро нуждается в донорской крови, но и для нас самих – как способ укрепить культуру взаимопомощи, заботы и участия в жизни общества, – считает участница акции, боец студенческого педагогического отряда «Вожатский переплет» Марьяна Власова.