Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичи добровольно отдали больницам 20 тысяч литров крови

Медучреждения региона на 100 % обеспечены донорской кровью и ее компонентами.

В 2025 году более 17 тыс. жителей Омской области приняли участие в донорстве, благодаря добровольцам удалось заготовить более 21 тысячи литров донорской крови, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

– В регионе в 100 % случаев нуждающиеся пациенты учреждений здравоохранения обеспечены донорской кровью и ее компонентами, – отметил министр.

Чиновник также добавил, что в Омской области проживает 10 318 человек, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Пятая часть доноров, сдававших кровь в прошлом году, сделала это впервые в жизни. Часто донорами крови и ее компонентов становятся студенты.

·Общество

Омичи добровольно отдали больницам 20 тысяч литров крови

Медучреждения региона на 100 % обеспечены донорской кровью и ее компонентами.

В 2025 году более 17 тыс. жителей Омской области приняли участие в донорстве, благодаря добровольцам удалось заготовить более 21 тысячи литров донорской крови, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

– В регионе в 100 % случаев нуждающиеся пациенты учреждений здравоохранения обеспечены донорской кровью и ее компонентами, – отметил министр.

Чиновник также добавил, что в Омской области проживает 10 318 человек, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Пятая часть доноров, сдававших кровь в прошлом году, сделала это впервые в жизни. Часто донорами крови и ее компонентов становятся студенты.