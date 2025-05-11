На ходу распознают нарушения ПДД камеры, установленные в спецавтомобилях.

Сегодня, 11 мая, омская полиция сообщила, что проведена работа по модернизации и возобновлению использования на дорогах передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

– Установлены 22 камеры, работающие в круглосуточном режиме. Модернизация их программного обеспечения, помимо превышения скоростного режима, теперь позволяет фиксировать нарушения правил использования штатного ремня безопасности и использование телефона во время движения, – сообщили в УМВД России по Омской области.

При этом уже более чем 5 тысячам нарушителей отправлены «письма счастья». Как правило, за нарушение скоростного режима.

Кстати, в минтрансе Омской области рассказали, что до конца мая на дорогах появится еще 13 камер, кроме того, на дороги выйдут три мобильных комплекса фотовидеофиксации. Они работают в формате патрулирования дорог, установлены в автомобилях с нанесенными на кузове специальными обозначениями.