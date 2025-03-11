Новые камеры фиксации нарушений ПДД установят в Омске и на загородных трассах.

В Омской области ищут подрядчика для установки и обслуживания комплексов видеофиксации на дорогах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, цена контракта составляет 42,5 млн рублей.

Передвижное специальное техническое средство автоматической фотовидеофиксации, предназначенное для обеспечения контроля за дорожным движением и фиксации административных нарушений ПДД, должно функционировать в режиме непрерывной работы в течение определенного промежутка времени. Размещать это устройство будут на/в специальных конструкциях: на треногах, специальных кронштейнах на/в транспортном средстве, антивандальных шкафах, опорах, трубостойках.

В госконтракте определены и места установки камер. В перечне 144 точки, которые расположены в Омске и на муниципальных дорогах. Например, в районе пересечения проспекта Королева с улицей 1-я Дунайская, на Космическом проспекте, 18д, в районе пересечения проспекта Маркса с улицей Съездовской и т. д. В Омске насчитывается 70 таких локаций. Остальные – на дорогах межмуниципального, регионального и федерального значений за пределами городской черты.

Добавим, что заявки от участников торгов принимаются до 19 марта.