Омск-Информ
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·Авто

На двух омских перекрестках появятся камеры фотовидеонаблюдения.

В Омске начали искать подрядчика для установки камер автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Омске. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 34 млн 205 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 26 августа.

В документах говорится, что камеры появятся на перекрестке улиц 3-я Транспортная и Богдана Хмельницкого, а также на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина. Срок окончания работ – 1 ноября 2024 года. Подрядчик должен будет установить 16 комплексов фотовидеофиксации, 8 IP-видеокамер, 5 коммутационных шкафов и 2 придорожных шкафа.

·Авто

На двух омских перекрестках появятся камеры фотовидеонаблюдения.

В Омске начали искать подрядчика для установки камер автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Омске. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 34 млн 205 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 26 августа.

В документах говорится, что камеры появятся на перекрестке улиц 3-я Транспортная и Богдана Хмельницкого, а также на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина. Срок окончания работ – 1 ноября 2024 года. Подрядчик должен будет установить 16 комплексов фотовидеофиксации, 8 IP-видеокамер, 5 коммутационных шкафов и 2 придорожных шкафа.