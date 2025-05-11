Омские поисковики три дня искали 87-летнюю пожилую женщину.

8 мая 2025 года 87-летняя омичка ушла прогуляться, уже через час родственники забили тревогу – бабушка пропала. Поздним вечером заявка поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Все выходные и праздники волонтеры искали бабушку.

Была обследована территория вокруг дома пожилой омички, городок Нефтяников, где она проживает. 9 мая водитель дачного автобуса рассказал, что видел похожую по описанию пожилую женщину. СНТ было обследовано, весь день клеили ориентировки, добровольцы прочесывали местность в дачном поселке. Лишь на третий день бабушку нашли.

– Туда даже не могла доехать скорая. Наши поисковики организовали эвакуацию бабушки, донесли ее до дороги и уже там передали бригаде медиков. Бабушка находится в больнице, но она жива, и это главное! – написали поисковики в своем сообществе.

Помогли им подростки, которые видели ориентировку и вызвали скорую помощь для пожилой женщины. Она не могла идти, потеряла пальто, шапку и обувь. Добровольцы помогли эвакуировать бабушку и отправить в больницу.