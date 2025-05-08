К работе на мероприятиях привлекли и студентов-медиков.

В День Победы омичей ожидают разнообразные праздничные мероприятия, некоторые из которых обещают привлечь десятки тысяч горожан. Медицинские службы города готовы оказать неотложную помощь в случае необходимости: на площадках будут присутствовать бригады скорой помощи, сотрудники Центра медицины катастроф и волонтеры-студенты Омского государственного медицинского университета.

Если кто-то из омичей почувствует ухудшение здоровья, он сможет обратиться к медикам, дежурящим на празднике. Врачи постоянно поддерживают связь друг с другом и смогут оперативно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Медицинские пункты будут развернуты в следующих локациях:

По пути следования колонны «Бессмертный полк» (с 9:00 и по ходу движения),

На торжественном построении территориальных войск Омского гарнизона (с 10:00 до окончания парада),

На территории Омской крепости (с 13:00 до 22:00),

На спортивно-техническом празднике «Салют. Победа» (14:00–17:00)

На Соборной площади (19:00–22:00),

На территории парка 30-летия Победы.

Ранее сообщалось, что на 9 Мая в Омской крепости впервые поднимут Знамя Победы.