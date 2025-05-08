В Омской крепости будет заложена многолетняя традиция.

9 мая на территории Омской крепости впервые состоится церемониальный подъем Знамени Победы. С 8 часов утра оно временно заменит государственный флаг России, о чём сообщили в администрации города. Идея проведения церемонии принадлежит департаменту культуры и нашла поддержку как на городском, так и на федеральном уровнях.

– Наш святой долг – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, отдать дань благодарности за боевые и трудовые подвиги нашим землякам, с гордостью нести по жизни Знамя Победы! – прокомментировал директор департамента культуры Олег Федоренко.

Мероприятие откроется торжественным поднятием точной копии боевого Знамени Победы. Присутствовать на нем будут руководители региона, представители юнармии, музыканты оркестра, вокалисты и военнослужащие «Знаменного взвода» Омской академии МВД России.

Власти приняли решение не останавливаться и сделать из поднятия Знамени Победы традицию. Теперь легендарное знамя будет развеваться над Омской крепостью 9 мая каждого года.