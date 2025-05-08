Непогашенный долг составил больше 171 миллиона.

Арбитражный суд Омской области 6 мая вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Новатор».

Напомним, что первый экспресс-гипермаркет «Новатор» появился в Омске в 2010 году, но уже через 10 лет, в 2020 году, три существующие точки гипермаркета были закрыты из-за убытков. Ранее команда под руководством Арсена Пономарева развивала другую сеть – «Геомарт», в 2013-м обанкротившуюся. В 2017, 2018, 2019-м годах выручка ООО «Новатор» составляла около миллиарда рублей. Но уже тогда начали накапливаться проблемы: в 2019-м общество работало уже в убыток.

Процедура ликвидации ООО «Новатор» была инициирована 26 августа 2020 года, после чего ликвидатор общества Пономарев (он же единственный собственник ООО) направил в Арбитражный суд заявление о банкротстве. В заявлении была указана дебиторская задолженность на сумму 4,17 млн руб. и кредиторская – 169,9 млн руб.

Кроме того, по состоянию на 2019 год в бухгалтерском балансе общества «Новатор» имелись «сведения об основных средствах на сумму 6 339 000 руб. и сведения о запасах в сумме 206 738 000 руб.».

Решением Арбитражного суда Омской области от 28 января 2021 года ООО «Новатор» было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Степан Лютов.

Однако по упрощенной схеме обанкротить предприятие не получилось: в суд посыпались многочисленные иски кредиторов. Определением Арбитражного суда Омской области от 16 июня 2021 года конкурсным управляющим ООО «Новатор» утвержден Вардан Варданян, который спустя некоторое время обратился в суд о привлечении бывшего директора Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности, то есть долги компании легли на плечи директора и владельца сети. Суды в итоге взыскали с него 173,49 млн руб. В январе 2025 года этот долг (уменьшившийся после взаимозачетов до 163,3 млн руб.) был продан за 1,33 миллиона Михаилу Одинцову, который является совладельцем омских ООО «Орей» и ООО «Торговый дом «Океан». Последний магазин «Новатор» арендовал омский бизнесмен Виктор Шкуренко, впоследствии он был переформатирован под торговую точку его сети «Низкоцен».

На конец февраля 2025 года,по данным реестра требований кредиторов, общий объем требований конкурсных кредиторов составил 171,64 млн руб., источников погашения которых уже не было. Поэтому конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении конкурсного производства. Что и было сделано 6 мая.