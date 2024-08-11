ООО «Новатор» было признано банкротом еще в 2021 году. Конкурсный управляющий решил привлечь к субсидиарной ответственности учредителя.

В Омске близится к завершению процедура банкротства ООО «Новатор» – компания развивала одноименную сеть гипермаркетов, но в 2020 году подала в Арбитражный суд заявление о признании себя как ликвидируемого должника несостоятельным. Причиной стали крупные убытки компании.

28 января 2021 года компания «Новатор» была признана банкротом, в отношении нее открыли конкурсное производство. Спустя время конкурсный управляющий обратился в суд о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора и единственного учредителя «Новатора» Арсена Пономарева. В апреле 2024 года Арбитражный суд Омской области определил сумму этой ответственности – 173,49 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести». В конце июля Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе это определение. На указанную сумму будут выданы исполнительные листы.