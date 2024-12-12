Право требования задолженности к Арсену Пономареву было выкуплено менее чем за полтора миллиона рублей.

Конкурсный управляющий ООО «Новатор» Вардан Варданян завершил торги на право требования задолженности перед организацией ее владельца и директора Арсена Пономарева. Он привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на сумму 163,3 млн рублей.

В торгах за право купить долг Пономарева приняли участие 6 интересантов, но только один из них предложил цену – начальные 1,333 млн рублей, сообщает портал «СуперОмск». За эту сумму долг был продан Юрию Юсову из Волгограда, который действовал в интересах ИП Михаила Одинцова. Последний является совладельцем омских ООО «Орей» и ООО «Торговый дом «Океан».

Сеть гипермаркетов «Новатор» работала с 2010 по 2020 год.