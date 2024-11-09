Учредитель сети разорившихся гипермаркетов пытался оспорить свое финансовое участие в погашении долгов фирмы при банкротстве.

Владельцу сети гипермаркетов «Новатор» Арсену Пономареву не удалось оспорить свое участие в погашении долгов разорившейся компании.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без изменения определение Арбитражного суда Омской области от 16 апреля 2024 года и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 1 августа о привлечении предпринимателя к субсидиарной ответственности в объеме 173,49 млн руб. То есть долги компании легли на бизнесмена.

Арсен Пономарев с момента учреждения ООО «Новатор» в 2010 году являлся его директором. А также ликвидатором после инициирования 26 августа 2020 года процедуры ликвидации должника.

Владелец некогда популярных гипермаркетов в своей кассационной жалобе обосновывал свое нежелание погашать долги тем, что и так включил в конкурсную массу имущество, хранившееся в арендованных зданиях и магазинах. Кроме того, бизнес подкосил ковид. Однако суд посчитал эти доводы неубедительными, настаивая на том, что долги перед кредиторами у Пономарева образовались до 2020 года.

Известно, что УФНС по Омской области ходатайствовало о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Новатор» в силу его бесперспективности. Однако две инстанции суда отказали налоговикам.

Напомним, что первый гипермаркет «Новатор» открылся в 2010 году. Но в 2020 году три торговые точки закрылись из-за убытков. Последний магазин «НоваТор» арендовал бизнесмен Виктор Шкуренко, которому Пономарев остался должен 50 млн рублей. Но в феврале нынешнего года закрылся и этот магазин. Теперь он работает под фирменным брендом Шкуренко «Низкоцен».