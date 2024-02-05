Бизнесмен Виктор Шкуренко переформатировал магазин в «Низкоцен», сильно уменьшив торговые площади.

Бизнесмен Виктор Шкуренко переформатировал магазин в «Низкоцен», сильно уменьшив торговые площади.

Несколько дней назад в последнем оставшемся в Омске гипермаркете сети «НоваТор» на улице Звездова наметились перестановки. Официально магазин носит название «Экспресс-гипермаркет», но постоянные покупатели именуют его по-старому. Сотрудники отключили от сети часть торгового оборудования и убрали часть полок с товарами.

Как пояснил арендатор торговой точки Виктор Шкуренко, забравший ее в счет долгов у предпринимателя Арсена Пономарева, гипермаркет переформатируют под еще один «Низкоцен». Магазин не закроется.

– Мы сделаем там «Низкоцен», ничего закрывать не планируется. Проще работать, когда магазин является частью одной торговой сети. Никаких изменений в формате и ассортименте не предполагается. Однако мы сократили площадь, поскольку стремимся к унификации, – заявил бизнесмен «Омск-информу».

Что расположится на освобожденной территории, пока неизвестно. Виктор Шкуренко уточнил, что не вправе сам распоряжаться арендованными площадями.

Напомним, что магазины сети «НоваТор» первоначально принадлежали предпринимателю Арсену Пономареву. Первый гипермаркет открылся в 2010 году. Но в 2020 году три торговые точки закрылись из-за убытков. Последний магазин «НоваТор» арендовал бизнесмен Виктор Шкуренко, которому Пономарев остался должен 50 млн рублей. Сохранение гипермаркета глава ТД «Шкуренко» называл «эмоциональным жестом».