В парке «Птичья гавань» появились сибирские ели.
Сотрудники омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» вместе с дендрологами высадили 20 сибирских елей в природном парке «Птичья гавань». Деревья завершили оформление единого облика новой зоны отдыха внутри парка.
Также они создали микроклимат, который нужен для гармоничного развития других деревьев на этой территории. Напомним, что компанию и природный парк связывает многолетнее и очень плодотворное сотрудничество.
– Каждый совместный проект особенный, и этот – не исключение. Он о памяти, о нашей общей ответственности в ее сохранении, о преемственности, – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
Проект поддержало министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Заместитель министра Вадим Матвеев отметил, что работа над обустройством и развитием территории «Птичьей гавани» продолжается.
– Придать этому пространству вместе с эстетикой такой важный смысл было правильным решением, особенно в год юбилея Победы, – сказал он.
Добавим, что высадка деревьев прошла в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть».