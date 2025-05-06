В рамках Всероссийской акции «Храним Огонь Победы» по всей стране одновременно зажглись 80 Вечных огней, 20 из которых – в Омской области.

Всероссийская акция «Храним Огонь Победы» прошла сегодня, 6 мая. Все началось в мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге. Старт акции дал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

В Омске при участии губернатора Виталия Хоценко Вечный огонь загорелся в парке 30-летия Победы. Всего в Омской области к сетевому газу подключились 20 Вечных огней в 11 муниципальных районах и в Омске.

Хоценко отметил, что Омская область активно поддержала инициативу, предложенную Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Если в прошлом году в регионе насчитывалось девять Вечных огней на сетевом газе, то в текущем году их уже двадцать.

– Мы делаем это для сохранения исторической памяти. Чтобы молодое поколение знало, чьим подвигом завоевана наша Победа, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Он поблагодарил Президента России и компанию «Газпром» за поддержку и финансирование проекта, отметив вклад «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз».

В церемонии участвовали спикер областного парламента Александр Артемов, генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Омск» и «Омскоблгаз» Евгений Еловик, Герой Советского Союза Николай Кравченко, Герой России Дмитрий Перминов, паралимпийский чемпион Александр Кузюков, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, юнармейцы, представители органов власти и общественности.

Уточним, что данный мемориал в парке Победы является одним из крупнейших в восточной части страны. Ранее Вечный огонь, впервые зажженный в 2015 году, работал на сжиженном газе. Чтобы перейти на сетевое топливо, построили газопровод и заменили газогорелочное оборудование. Кроме того, к юбилею Победы обновили постамент и звезду. Аналогичные работы прошли и на других мемориалах, где теперь Вечный огонь подключен к сетям.

Символично, что частицу огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, доставили во все районы Омской области.

Юбилейная всероссийская акция «Храним Огонь Победы» прошла при поддержке компании «Газпром» и партии «Единая Россия». Одновременно по всей стране зажглось 80 Вечных огней.

Фото: Сергей Мельников, Вячеслав Крузман.