Вокруг памятника, возведенного в 1967 году, вырос красивый парк. На недавнюю реконструкцию потрачено полмиллиона рублей.

Сегодня, 5 мая, в Новотроицком сельском поселении после реконструкции торжественно открыли Мемориал воинской славы. В связи с тем, что старые плиты сильно разрушились, недавно были возведены новые постаменты с мемориальными досками. Отремонтирована площадка перед памятником, заменены бордюры, положен новый асфальт. Сумма работ составила 500 тыс. рублей. К средствам местного бюджета свои пожертвования добавили неравнодушные местные жители.

– Самое дорогое и священное, что передает одно поколение другому, – это память. Память о тех, чьи подвиги умножали славу Отечества. Мы всегда будем помнить и чтить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава Героям! – подчеркнул глава Омского района Геннадий Долматов.

Мемориал состоит из стелы с барельефом воина, гранитных плит, на которых перечислены имена погибших в Великой Отечественной войне. Памятник был возведен в 1967 году, в этом же году вокруг него был заложен парк площадью 1907 кв. м. Сегодня это благоустроенное место с зелеными насаждениями.