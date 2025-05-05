Такой показатель зафиксирован впервые за несколько дней.

Росстат опубликовал общие итоги миграции за первые два месяца 2025 года. По итогам зимних месяцев Омская область завершила с миграционным приростом. Впервые за несколько лет прибывших в регион было больше, чем выбывших.

Миграционный прирост в регионе по итогам первых двух месяцев года составил 301 человек. Однако эта цифра ничтожно мала по сравнению с другими регионами. В частности, в Новосибирске за это же время зарегистрирован миграционный прирост в 2 тыс. человек, в Иркутской области – в 1,2 тыс., а в Томской области – плюс 498 человек.

По итогам прошлого года в Омской области зафиксирован восьмой показатель по стране по итогам миграционной убыли –1,4 тыс. человек.