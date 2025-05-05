Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Такой показатель зафиксирован впервые за несколько дней.

Росстат опубликовал общие итоги миграции за первые два месяца 2025 года. По итогам зимних месяцев Омская область завершила с миграционным приростом. Впервые за несколько лет прибывших в регион было больше, чем выбывших.

Миграционный прирост в регионе по итогам первых двух месяцев года составил 301 человек. Однако эта цифра ничтожно мала по сравнению с другими регионами. В частности, в Новосибирске за это же время зарегистрирован миграционный прирост в 2 тыс. человек, в Иркутской области – в 1,2 тыс., а в Томской области – плюс 498 человек.

По итогам прошлого года в Омской области зафиксирован восьмой показатель по стране по итогам миграционной убыли –1,4 тыс. человек.

·Общество

Такой показатель зафиксирован впервые за несколько дней.

Росстат опубликовал общие итоги миграции за первые два месяца 2025 года. По итогам зимних месяцев Омская область завершила с миграционным приростом. Впервые за несколько лет прибывших в регион было больше, чем выбывших.

Миграционный прирост в регионе по итогам первых двух месяцев года составил 301 человек. Однако эта цифра ничтожно мала по сравнению с другими регионами. В частности, в Новосибирске за это же время зарегистрирован миграционный прирост в 2 тыс. человек, в Иркутской области – в 1,2 тыс., а в Томской области – плюс 498 человек.

По итогам прошлого года в Омской области зафиксирован восьмой показатель по стране по итогам миграционной убыли –1,4 тыс. человек.