Однако в общем зачете она заняла второе место.

Сегодня в Казани состоялся марафон и чемпионат России по марафону. В соревнованиях принимала участие омская спортсменка Марина Ковалева. Она стала чемпионкой России по марафону и заняла второе место в общем зачете, уступив только спортсменке из Кении.

- Думаю, многие знают, что в 2023 году у меня была серьезная травма. В конце года мне сделали операцию: распилили 6 костей, собрали на 8 винтиков. На таких ногах я чилась ходить, потом бегать, - рассказала омичка перед забегом.

Она также отметила, что, когда все кости срослись, врачи дали добро на ее участие в марафоне. Тренировалась Ковалева в Киргизии, и отметила, что готова. Однако обойти всех ей не удалось.

- На марафонах бывают непредвиденные ситуации. У меня на 22-м километре бок заболел, а при всех попытках бежать быстро, било по ногам, поэтому пришлось сбавить темп, - рассказала омичка.

Она также отметила, что в этом году планирует выступить на всех забегах БРИКС. Следующим будет марафон «Белые ночи», который состоится в Санкт-Петербурге 5 июля. Потом омичка отправится на Московский марафон - 21 сентября.