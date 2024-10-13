Марина Ковалева преодолела 42,2 км за 2 часа 30 минут и 53 секунды.

Известная омская легкоатлетка Марина Ковалева заняла третье место в Московском марафоне. Борьба за победу на одном из сильнейших марафонов России была жаркой. До последнего километра лидировали три спортсменки - Александра Морозова из Екатеринбурга, омичка Ковалева, а также эфиопка Нурит Шимель Имам. В итоге Морозова сумела вырвать победу, опередив Имам на 16 секунд. Ковалева финишировала еще через две секунды, став третьей. Ее время 2 часа 30 минут 53 секунды.

Отметим, что Марина Ковалева дважды выигрывала на Московском марафоне (2019 и 2022 годы), а также является 4-кратной чемпионкой Сибирского международного марафона в Омске. В этом году она восстанавливалася от травмы и прицельно готовилась выступить именно в столице. Для победы ей не хватило совсем немного. За бронзу омская спортсменка получит 180 тыс. рублей.