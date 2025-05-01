Сколько насчитывается замов у глав регионов в составе администраций и правительств.

Рекордсменом по количеству заместителей стал губернатор Томской области Владимир Мазур, он назначил себе 15 замов. У главы Омской области Виталия Хоценко их 10. На третьем месте по количеству заместителей оказался глава Алтайского края. У Виктора Томенко 9 заместителей.

В Новосибирской области у Андрея Травникова 7 замов, столько же у Эжера Малчинова – главы Республики Алтай.

У главы Республики Хакасия Валентина Коновалова – 6, в Тыве у Владислава Ховылага 5 заместителей, так же как и у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Обходится четырьмя замами губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Кстати, у губернатора Московской области Андрея Воробьева заместителей 6, у мэра Москвы Сергея Собянина – 7, у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко тоже 7, у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова – 13, они имеют статус вице-губернатора.