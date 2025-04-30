Омск-Информ
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·Общество

Он перестал действовать 28 апреля. 

Стало известно об отмене режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса 5 лет назад.

Как уточнили «Омск-информу» в региональном минздраве, решение принято на заседании регионального оперштаба в понедельник, 28 апреля. С этого дня режим можно считать недействующим.

Отметим, что режим повышенной готовности из-за пандемии введен 17 марта 2020 года распоряжением 19-р тогдашнего губернатора Александра Буркова. Первые месяцы действовали серьезные ограничения вплоть до запрета прогулок по паркам, дистанционное обучение в школах и ношение масок. Но со временем список уменьшался. До последнего времени действовал запрет на проведение массовых мероприятии, кроме тех, которые организованы властями. Так что теперь массовые торжества официально разрешены.

·Общество

Он перестал действовать 28 апреля. 

Стало известно об отмене режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса 5 лет назад.

Как уточнили «Омск-информу» в региональном минздраве, решение принято на заседании регионального оперштаба в понедельник, 28 апреля. С этого дня режим можно считать недействующим.

Отметим, что режим повышенной готовности из-за пандемии введен 17 марта 2020 года распоряжением 19-р тогдашнего губернатора Александра Буркова. Первые месяцы действовали серьезные ограничения вплоть до запрета прогулок по паркам, дистанционное обучение в школах и ношение масок. Но со временем список уменьшался. До последнего времени действовал запрет на проведение массовых мероприятии, кроме тех, которые организованы властями. Так что теперь массовые торжества официально разрешены.