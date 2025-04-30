Он перестал действовать 28 апреля.

Стало известно об отмене режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса 5 лет назад.

Как уточнили «Омск-информу» в региональном минздраве, решение принято на заседании регионального оперштаба в понедельник, 28 апреля. С этого дня режим можно считать недействующим.

Отметим, что режим повышенной готовности из-за пандемии введен 17 марта 2020 года распоряжением 19-р тогдашнего губернатора Александра Буркова. Первые месяцы действовали серьезные ограничения вплоть до запрета прогулок по паркам, дистанционное обучение в школах и ношение масок. Но со временем список уменьшался. До последнего времени действовал запрет на проведение массовых мероприятии, кроме тех, которые организованы властями. Так что теперь массовые торжества официально разрешены.