Злоумышленников, фасовавших зелье, поймали полицейские.

В ходе спецоперации «Пангея» оперативники управления наркоконтроля омской полиции задержали двоих мигрантов, 21 и 27 лет. У молодых людей обнаружили по свертку с производным N-метилэфедрона общим весом 107 граммов.

Со слов иностранцев, легальную работу не нашли, поэтому обратились к теневому сегменту интернета. Фигуранты приобрели один на двоих мобильный телефон, с которого под разными аккаунтами общались с куратором наркобизнеса. С целью конспирации всю переписку сразу же удаляли.

После извлечения партии наркосинтетики из тайников задержанные планировали расфасовать смертоносное зелье и сбыть потребителям. Преступные планы иностранцев пресекли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мигрантам светит по 20 лет тюрьмы. Иностранцы заключены под стражу.