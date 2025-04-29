В тройку лидеров вошли сразу два новых отеля.
Новый четырехзвездочный отель Cosmos на набережной Тухачевского обогнал все остальные омские гостиницы по выручке за 2024 год, заработав 308,57 млн рублей. При этом компания «Космос Отель Омск», которой принадлежит отель, открывшийся осенью 2023 года, завершила год с убытком в 77,8 млн рублей.
Как сообщает «Омскрегион», на втором месте по выручке – «Турист». Одна из старейших гостиниц Омска заработала 273,2 млн рублей (+13 % по сравнению с 2023 годом). Прибыль гостиницы достигла 2 млн рублей (+240 %).
Третье место занял еще один новый (работает с 2023 года) омский отель «50/60» – 243,5 млн рублей (+148 %). Компания «Топ Лайн», владеющая отелем, показала убыток в 28,9 млн рублей, несмотря на рост чистой прибыли на 83 %.
Отель «Сказка» в Чернолучье выручил 221,4 млн рублей (+16 %). Гостиница «Амакс» – 172 млн рублей. Парк-отель «Мечта» – 171,5 млн рублей. Трехзвездочный отель Ibis – 169,3 млн рублей (–6 %).
Выручка «Иртыша», принадлежащего муниципалитету, составила 94,1 млн рублей (–8 %). Чистая прибыль гостиницы снизилась на 28 %, до 7,2 млн рублей.