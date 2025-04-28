Его уже обнаружили в Приморском крае.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в Приморском крае молочную продукцию от «предприятия-призрака». Изготовителем значится ООО «Иркутские сыроварни», однако по адресу, указанному в документах, никакого производства нет.

Кто на самом деле изготовил продукцию, неизвестно. Поэтому ее продажа незаконна.

Омичей, когорые встретят эту продукцию в магазинах региона, просят сообщить об этом в Роспотребнадзор.