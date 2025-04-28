Омск-Информ
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·Общество

Его уже обнаружили в Приморском крае.
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в Приморском крае молочную продукцию от «предприятия-призрака». Изготовителем значится ООО «Иркутские сыроварни», однако по адресу, указанному в документах, никакого производства нет.
Кто на самом деле изготовил продукцию, неизвестно. Поэтому ее продажа незаконна.
Омичей, когорые встретят эту продукцию в магазинах региона, просят сообщить об этом в Роспотребнадзор.
Андрей Андреев
·Общество

Его уже обнаружили в Приморском крае.
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в Приморском крае молочную продукцию от «предприятия-призрака». Изготовителем значится ООО «Иркутские сыроварни», однако по адресу, указанному в документах, никакого производства нет.
Кто на самом деле изготовил продукцию, неизвестно. Поэтому ее продажа незаконна.
Омичей, когорые встретят эту продукцию в магазинах региона, просят сообщить об этом в Роспотребнадзор.
Андрей Андреев