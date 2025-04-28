Водный транспорт начнет курсировать между селом Большая Тебендя и поселком Кайсы в Усть-Ишимском районе.

В Министерстве транспорта Омской области заявили, что старт первого речного маршрута в этом году запланирован на 29 апреля, что раньше ожидаемого срока. Катера начнут ходить между двумя населенными пунктами в Усть-Ишимском районе Омской области.

– Пассажирские перевозки водным транспортом по межмуниципальному направлению Большая Тебендя (Паново) – Кайсы начнутся 29 апреля. Курсировать по данному маршруту с понедельника по пятницу будут катера «Строительный 356» и «Строительный 360», – сообщили в ведомстве.

Катера станут отходить утром: из села Большая Тебендя – в 6 часов, а из поселка Кайсы – в 7 часов.

Напомним, что с 26 апреля начали ходить прогулочные кораблики по реке Иртыш, причем стоимость билетов выросла.