Омск-Информ
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·Общество

Цены на билеты поднялись на 100 рублей.

25 апреля в группе «Омский теплоход» объявили, что первый рейс туристического маршрута состоится уже сегодня, хотя официально открытие запланировано на 26 апреля. Если соберутся желающие, теплоходы выйдут на линию досрочно.

Стоимость билетов на прогулки по реке в этом году увеличилась на 100 рублей по сравнению с прошлым годом. Взрослый билет обойдется в 600 рублей, детский – в 400 рублей, а малыши до 5 лет проходят бесплатно.

·Общество

Цены на билеты поднялись на 100 рублей.

25 апреля в группе «Омский теплоход» объявили, что первый рейс туристического маршрута состоится уже сегодня, хотя официально открытие запланировано на 26 апреля. Если соберутся желающие, теплоходы выйдут на линию досрочно.

Стоимость билетов на прогулки по реке в этом году увеличилась на 100 рублей по сравнению с прошлым годом. Взрослый билет обойдется в 600 рублей, детский – в 400 рублей, а малыши до 5 лет проходят бесплатно.