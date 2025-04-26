Мину Ахвердиеву обвинили в сотрудничестве с организации «ДНР» и участии в действиях против Украины.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева включена в список украинского интернет-ресурса «Миротворец», доступ к которому заблокирован на территории России.

На сайте «Миротворец» Ахвердиеву обвиняют в сотрудничестве с террористической организацией «ДНР», пропаганде нацистских и фашистских идей, а также в участии в мероприятиях, направленных против Украины. Помимо этого, ее считают причастной к преступлениям, совершенным российскими властями против Украины и ее граждан.

– Довольна, что киевский режим признал мой вклад в его уничтожение. Все делаю правильно! Я в отличной компании, – сказала Ахвердиева в комментарии порталу «Город55».

С августа 2022 года по март 2023 года Мина Ахвердиева исполняла обязанности заместителя главы аппарата правительства и пресс-секретаря председателя правительства ДНР.