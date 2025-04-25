Омск-Информ
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·Общество

Боец ММА заявил, что хочет выступить в роли наставника и подсказать правильный путь. 
Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратился к русским по духу людям с ответом на комментарии. Он еще раз призвал отказаться от алкоголя, потому что алкоголь – это слабость, а также высказался по поводу деторождения.
– Я лично вас не заставляю рожать, я вам просто подсказываю дорогу. Хочу выступить в виде наставника. Если вы не хотите продолжать свой род, если вам что-то тяжело, если вам что-то для этого нужно, ну, ребят, это ваша жизнь. Но как бы это грубо ни звучало, дураки вы тогда по жизни. И не понимаете, что самое главное в жизни – это продолжить свой род. К этому нужно стремиться, ради этого нужно жить, – заявил Шлеменко.
По его словам, дети – не обуза, нужно просто решать проблемы по мере поступления, постепенно.
Андрей Андреев
·Общество

Боец ММА заявил, что хочет выступить в роли наставника и подсказать правильный путь. 
Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратился к русским по духу людям с ответом на комментарии. Он еще раз призвал отказаться от алкоголя, потому что алкоголь – это слабость, а также высказался по поводу деторождения.
– Я лично вас не заставляю рожать, я вам просто подсказываю дорогу. Хочу выступить в виде наставника. Если вы не хотите продолжать свой род, если вам что-то тяжело, если вам что-то для этого нужно, ну, ребят, это ваша жизнь. Но как бы это грубо ни звучало, дураки вы тогда по жизни. И не понимаете, что самое главное в жизни – это продолжить свой род. К этому нужно стремиться, ради этого нужно жить, – заявил Шлеменко.
По его словам, дети – не обуза, нужно просто решать проблемы по мере поступления, постепенно.
Андрей Андреев