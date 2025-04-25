Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной стала классика: сообщение о минировании. 

Сегодня, 25 апреля, школьников и учителей срочно эвакуровали из здания гимназии № 159 в Амурском поселке. По сведениям очевидцев, всех вывели на улицу, запретили возвращаться обратно, а школьников распустили по домам.

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. В департаменте образования администрации Омска Om1.ru рассказали, что сотрудники учебного заведения оперативно вызвали правоохранительные органы, организовав эвакуацию. Территорию проверили специальные службы. И, судя по всему, ничего подозрительного не обнаружили. Зато у школьников появилась дополнительная возможность для прогулок в теплый весенний день. 

·Происшествия

Причиной стала классика: сообщение о минировании. 

Сегодня, 25 апреля, школьников и учителей срочно эвакуровали из здания гимназии № 159 в Амурском поселке. По сведениям очевидцев, всех вывели на улицу, запретили возвращаться обратно, а школьников распустили по домам.

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании. В департаменте образования администрации Омска Om1.ru рассказали, что сотрудники учебного заведения оперативно вызвали правоохранительные органы, организовав эвакуацию. Территорию проверили специальные службы. И, судя по всему, ничего подозрительного не обнаружили. Зато у школьников появилась дополнительная возможность для прогулок в теплый весенний день. 