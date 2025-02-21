14-летний подросток оставил угрожающую запись в книге жалоб и предложений.

В омскую полицию обратились работники супермаркета на улице Бородина. В книге отзывов и предложений они обнаружили запись от имени 14-летнего подростка, который сообщил, что планирует заминировать здание.

– 23 февраля я заложу бомбу в этом магазине в честь праздника, – написал школьник.

Разбираясь в обстоятельствах происшествия, полицейские нашли несовершеннолетнего омича, чьи данные были указаны в записке. Авторство, как и предполагали оперативники, не подтвердилось.

Они выяснили, что недавно мальчик поссорился с одноклассником. 14-летнего жителя городка Нефтяников задержали дома. На допросе он признался следователю: опасное сообщение написал, чтобы отомстить знакомому.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».