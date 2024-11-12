Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на 13-й этаж жилого дома будет отправлена бомба.

Ленинский районный суд Кирова вынес приговор по уголовному делу 39-летнего уроженца Омской области, который сейчас проживает в этом городе. Мужчину судили по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Омич ради шутки заминировал жилой дом.

Инцидент произошел в конце июля. Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что «на 13-й этаж дома по улице Московской будет отправлена бомба». По адресу, который сообщил звонивший, направили ближайший наряд патрульно-постовой службы.

– Жилой дом был проверен, взрывных устройств и иных подозрительных предметов обнаружено не было. Кстати, 13-го этажа в этом доме вообще не существует. Полицейские установили личность звонившего мужчины и доставили его в отдел, – сообщили в УМВД по Кировской области.

На допросе подозреваемый заявил, что в тот вечер распивал алкоголь и «захотел немного поднять себе настроение». На самом деле никаких людей с взрывчаткой он не видел.

Суд приговорил шутника из Омска к 1 году ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.