Сотрудники предприятия приняли участие в масштабной исторической акции.

Сотрудники Омского НПЗ стали участниками международной просветительской акции «Диктант Победы». Тест состоял из 25 заданий, которые были посвящены переломным сражениям и событиям, героям и их подвигам Великой Отечественной войны.

- «Диктант Победы» – это образовательное мероприятие, которое повышает историческую грамотность жителей страны и вовлекает молодежь в изучение военного прошлого, - сказал координатор федерального проекта «Историческая память» в Омской области Иван Кротт. - Омский НПЗ стал площадкой для проведения акции в особый год: 9 мая отмечается 80-летний юбилей Победы. Сотрудники предприятия регулярно участвуют в просветительских акциях. О масштабности и важности мероприятия говорит международный статус: пункты для написания открыты не только в России, но и в других странах, и с каждым годом количество участников неуклонно растет.

Подготовкой заданий занимались ведущие историки и эксперты. Для прохождения теста выделяли 45 минут.

- Сотрудники ОНПЗ не остались в стороне и с энтузиазмом откликнулись на призыв принять участие в «Диктанте Победы», - объяснил генеральный директор предприятия Олег Белявский. - Для завода большая честь стать площадкой проведения патриотической акции в юбилейный год. Вместе с жителями нашей страны мы отдаем дань уважения великому подвигу героев войны. На предприятии помнят обо всех ветеранах. В свое время около 300 фронтовиков вписали свои имена в историю омского завода.

Отметим, что «Диктант Победы» прошел в седьмой раз. Мероприятие охватило все регионы России и специальные площадки в 80 государствах мира. Акция направлена на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.