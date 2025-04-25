Акция прошла в десятках городов по всему миру.

В России прошла акция «Диктант Победы». В числе участников оказались сотрудники омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы». Они написали диктант как очно, на официальных площадках в Москве и Санкт-Петербурге, так и дистанционно – на своих рабочих местах в регионах. В их числе оказался и Омск.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец рассказал, что участие в патриотических акциях объединяет сотрудников и помогает почувствовать сопричастность к истории страны. Также это помогает сформировать общие ценности и укрепить корпоративную культуру.

– Патриотические инициативы всегда находят особый отклик среди наших коллег, потому что любовь к своей стране и бережное отношение к ее истории – это то, что объединяет и заставляет чувствовать себя частью великого, – сказал Анатолий Скоромец.

Отметим, что «Диктант Победы» проводится при поддержке Музея Победы благодаря всероссийской инициативе «Историческая память». За шесть лет мероприятие сильно выросло и охватило десятки стран и миллионы участников.

– Интерес к масштабной акции «Диктант Победы» в Омске растет с каждым годом, – объяснила заместитель мэра Омска Инна Елецкая. – В этом году зарегистрировано более 300 площадок.

По ее словам, это говорит о том, что вместе с партнерами удалось создать атмосферу, где частью культуры являются бережное отношение к своей истории, патриотизм и высокие ценности.