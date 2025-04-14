Написать тест можно будет на 340 площадках в регионе.

В регионах России активно готовятся к проведению «Диктанта Победы». Это международная акция, которую организовывает «Единая Россия». Диктант пройдет уже в седьмой раз. В этом году он состоится 25 апреля.

– Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти которое стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами, – объяснил секретарь Генсовета «ЕР» Владимир Якушев.

По его словам, с 2019 года число участников диктанта выросло в 13 раз, а количество площадок – в 20 раз. Некоторые площадки очень необычные. Например, тест напишут на атомном ледоколе и в ангаре для истребителей.

Принять участие в диктанте можно и онлайн. Тест проводится на сайте диктантпобеды.рф, где также находятся тренировочные тесты и список офлайн-локаций.

В Омской области будут работать более 340 площадок. Диктант станет одним из главных мероприятий празднования юбилея Победы, которые проводит «Единая Россия».

– Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит о важности сохранения исторической памяти, – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. – «Диктант Победы» направлен как раз на это, он помогает сохранять память о подвиге нашего народа. И с каждым годом все больше людей желают проверить свои знания, что расширяет географию акции. В Омской области в этом году будет открыто более 340 площадок для написания диктанта. Главной станет исторический парк «Россия – Моя история». Акция также пройдет во всех районах Омской области, в филиале фонда «Защитники Отечества», Омском кадетском корпусе, вузах, библиотеках, на предприятиях.

В этом году часть вопросов будет посвящена СВО. Такое поручение дал председатель «ЕР» Дмитрий Медведев. По словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, вопросы будут связаны с тем, что сейчас происходит в четырех новых регионах в зоне спецоперации, а также как это пересекается с событиями Великой Отечественной войны.

Отметим, что диктант продлится 45 минут. За это время участники теста должны ответить на 25 вопросов. Добавим, что перед 9 Мая «Единая Россия» организовала фотовыставки, на которых рассказывают об истории акции, знаковых площадках, участниках и географии проведения.