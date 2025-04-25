Бродяги облюбовали один из домов микрорайона Серебряный Берег на Красном Пути.

Жители микрорайона Серебряный Берег жалуются в соцсетях на бомжей, заполонивших подъезд одной из многоэтажек. Бездомные селятся на лестничных площадках, а в подарок за гостеприимство оставляют жителям свой мусор. Жильцы не рады подношениям и пытаются выгнать бродяг, но пока попытки не увенчались успехом.

– Живем в ЖК «Серебряный берег», очень сильно страдаем от бездомных, которые поселились в наших подъездах на лестничных площадках, уже устали их постоянно выгонять, – рассказала омичка в паблике «Инцидент Омск».

Отвадить бомжей от полюбившегося подъезда не смогли ни полиция, ни управляющая компания. Они все равно каждый раз возвращаются на свое новое место жительства. Попытка поговорить с бездомными тоже не нашла отклика. На предложение отвести их в реабилитационные центры последовали обвинения в том, что их хотят выгнать с насиженного теплого местечка. Жильцы пытаются справиться с проблемой засилия лиц без определенного места жительства уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Серебряный Берег собираются построить детский сад за 471 млн рублей.