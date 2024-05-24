Каждый год здесь получают услуги около 3000 человек без определенного места жительства.

Каждый год здесь получают услуги около 3000 человек без определенного места жительства.

В Старом Кировске располагается Центр социальной адаптации, который стал домом для многих бездомных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке. Ежегодно около 3 тысяч людей без определенного места жительства находят здесь временное убежище и комплекс социальных услуг. В июне учреждение отметит свой 30-й день рождения.

Эти люди, которых мы часто встречаем на улицах, представляют собой уникальный «параллельный мир», который не всегда понятен окружающим. Некоторые из них утверждают, что обрели свободу, избавившись от материальных оков и социального давления. Однако благодаря профессиональной помощи социальных работников центра многие находят себе пристанище и возвращаются к нормальной жизни.

Центр социальной адаптации предоставляет не только кров над головой, но и стремится восстановить социальный статус своих подопечных. Это единственный в Сибири многофункциональный центр, включающий несколько отделений с общей численностью 120 мест. Здесь есть места для бездомных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также отделение срочной социальной помощи, медицинский изолятор и вытрезвитель.

– Для нас это успех, если бездомные люди приобретают здесь если не дом, то, по крайней мере, кров, крышу над головой, а заодно уход специалистов. При поступлении наши подопечные получают весь спектр услуг. Это полное восстановление социального статуса: оформление документов, трудоустройство, медицинское обследование, психологическое сопровождение, временное проживание, питание. И хочу сказать, что многие проживающие высказывают хорошие отзывы о работе наших сотрудников, – заявил директор Центра социальной адаптации Константин Карпов.

Особое внимание уделяется сопровождению подопечных, нуждающихся в направлении в дома-интернаты. Социальная гостиница с койками сестринского ухода на 45 мест обеспечивает комфорт и заботу для проживающих. Зона отдыха с телевизором, библиотека и молельная комната создают атмосферу уюта и покоя.

– Я уже второй год здесь живу, сам сюда пришел, потому что потерял свое жилье. Если честно, то мне здесь нравится. И кормят хорошо, и занятие по своему интересу можно найти, и персонал отзывчивый. Здесь живется неплохо. Если человек ведет себя корректно, то и отношение к нему будет такое же. Все-таки это государственное учреждение и в нем есть свои порядки, которые нужно соблюдать. Тогда не будет никаких проблем, – рассказал проживающий центра Николай Алибеков.

Многие из пройденных курсов социальной адаптации приводят к успешному возвращению людей в общество. Примеры трудоустройства подопечных в самом центре свидетельствуют о том, что даже в самых тяжелых ситуациях можно найти путь к новой жизни.

– Мои родители умерли, дома своего у меня нет. Полгода назад пришла в этот центр, и меня все устроило. Здесь спокойно. Иногда захожу в библиотеку, чтобы выбрать интересную книжку. Так и коротаю время, – отметила подопечная учреждения Татьяна Иванова.

В центре также есть свой автопарк – «Социальное такси», который состоит из 12 специализированных машин, оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников. Специальные гусеничные подъемники помогают оказывать им помощь в преодолении лестниц в многоэтажных домах без лифтов. Каждый год автопарк обновляется и модернизируется за счет средств областного бюджета.

В ближайшее время в центре продолжится ремонт помещений и коридоров на 1-м этаже, где проживают подопечные с инвалидностью. В здании уже установлены пандусы, вспомогательные знаки для незрячих и поручни в санитарных комнатах для колясочников.