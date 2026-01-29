Убивать будут всех: из-за бродячих собак в Омске могут ввести экстраординарную ситуацию

В регионе изменится порядок обращения с бездомными животными.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области волонтеры выступили с громким заявлением - в условиях нового закона по обращению с бездомными животными муниципальный приют может стать пунктом временного содержания, где будут только убивать собак.

Разбираемся, что так возмутило волонтеров, к чему они призывают, что такое «экстраординарная ситуация» и почему Омску не по пути с Оренбургом.

Как было раньше, что будет сейчас?

До 2018 года большинство бездомных животных уничтожалось, после был взят курс на гуманное отношение. Госдума почти единогласно приняла закон 498-ФЗ, благодаря которому по всей стране собаки и кошки без хозяев должны были пройти процедуру ОСВВ, то есть «отлов, стерилизация, вакцинация, возврат».

Отловленных собак стали кастрировать, чипировать и возвращать в место отлова. Была поставлена всего одна задача – сдержать рост популяции. Закон критиковали, ведь, по сути, бездомных животных вновь обрекали на голод, холод и жесткое обращение. К 2023 году стало понятно: выжившие на улице барбосы уже не похожи на убогих псин, это крепкие сильные особи, которые сбиваться в стаи и нападают на людей. Жуткие инциденты стали сотрясать регионы, все чаще и все громче стали говорить о том, чтобы вернуть прежние законы: не нашелся хозяин, значит невостребованное животное нужно усыпить.

Фото: создано при помощи ИИ

На последнем заседании Законодательного собрания Омской области в 2025 году был принят закон № 2912-ОЗ от 22.12 2025, по которого животных нельзя усыплять, но есть важная поправка: если на территории региона или отдельного муниципалитета складывается экстраординарная ситуация, то можно. В законе прописано «при наличии угрозы жизни и здоровью населения». В этом случае все животные на определенной территории отлавливаются, а после – умерщвляются.

– Это экстренная мера, когда не работают все остальные меры, когда не работает ОСВВ, тогда будет вводиться такая ситуация, но это не на всей территории области, и это будет точечный разбор по каждой ситуации, – пояснял начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Причин для объявления такого режима может быть несколько: сложная эпизоотическая обстановка, рост нападений, агрессивные стаи и пр. На территории на время вводят режим, после проверяют, улучшилась ли ситуация. Если да, то режим отменяется, если нет – продлевается.

Приют станет «фабрикой смерти»?

Волонтерское движение «Мы тебя нашли» выпустило пост, в котором заподозрило Главное управление ветеринарии в желании перепрофилировать муниципальный приют в пункт временного содержания животных. Это означает, что отловленных животных будут умерщвлять.

– В пункте временного содержания животные не могут находиться длительное время, а где тогда содержать собак, отловленных как агрессивных или не прошедших «тест на агрессию»? Нигде, выпуск их запрещен, содержание в пункте временного содержания животных невозможно, остается только умерщвление, – пишут волонтеры.

@GigaChat

Они считают, что «закрытыми дверьми» любая собака «не пройдет» тест на агрессию. Убивать будут животных разного возраста, роста, веса, с ошейником и без него.

– А может, животное даже при отлове агрессию не проявляло и было добрым, кто об этом узнает, – указывают волонтеры. – Получается, что экстраординарная ситуация не нужна вовсе, умертвить можно будет любых собак и в каком угодно количестве. Омская область станет регионом, в котором при обращении с бездомными собаками больше можно не исполнять ненавистный Федеральный закон от 27.12.2018 № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Но даже в экстраординарной ситуации нужны будут помещения под отловленных животных, все равно их придется кормить, пока они находятся в ожидании хозяев или смерти. Необходимо будет выделение земельного участка, штат, соблюдение требований к утилизации трупов и т.д. За бюджетные средства строить подобного рода пункты точно не будут – денег нет.

– Закон принят, а уже его конкретизация предполагается через постановление правительства Омской области. Я совершенно не исключаю, что после принятия всех этих нормативных актов муниципальный приют ждут неприятные события, – считает юрист, правозащитник Игорь Пушкарь. – Проще всего такие пункты строить на базе существующих имущественных комплексов.

Омский закон на 95 % идентичен закону, который уже принят и действует в Оренбургской области. Как рассказывает правозащитник, там он принимался в спешке, когда под давлением общественности власти были вынуждены ужесточить меры после того, как в 2023 году стая бродячих собак насмерть загрызла 8-летнего мальчика. В Омске другая ситуация, у нас есть муниципальный приют и широкая сеть частных приютов.

– Наш закон требовал его привести в соответствие с сегодняшними условиями, а не скопировать его с оренбургского закона, – отметил Игорь Пушкарь.

Волонтеры уверены, что если приют станет пунктом временного размещения, то тогда у собак не будет вообще никакого шанса на жизнь. Он вступает в силу с 1 сентября 2026 года, и еще есть время защитить муниципальный приют от незавидной участи «фабрики смерти».