Омск-Информ
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·Общество

Телебашни в разных городах России украсят изображения цветов.

Телебашни, находящиеся в ведении Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), отметят Праздник Весны и Труда 1 мая оригинальной подсветкой. Эта информация поступила от представителей пресс-службы РТРС агентству ТАСС.

– 1 мая РТРС включит архитектурно-художественную подсветку телебашен в честь Праздника Весны и Труда. На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик с изображением цветущих яблонь на фоне синего неба. Лепестки роз, лилии, нарциссы отобразятся на световых панно башен в Благовещенске, Братске, Воронеже, Майкопе, Омске, Самаре, Симферополе, Твери, Челябинске, Ярославле, – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в День единения народов России и Беларуси на омской телебашне зажгут тематическую подсветку. 

Мария Филимонова
·Общество

Телебашни в разных городах России украсят изображения цветов.

Телебашни, находящиеся в ведении Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), отметят Праздник Весны и Труда 1 мая оригинальной подсветкой. Эта информация поступила от представителей пресс-службы РТРС агентству ТАСС.

– 1 мая РТРС включит архитектурно-художественную подсветку телебашен в честь Праздника Весны и Труда. На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик с изображением цветущих яблонь на фоне синего неба. Лепестки роз, лилии, нарциссы отобразятся на световых панно башен в Благовещенске, Братске, Воронеже, Майкопе, Омске, Самаре, Симферополе, Твери, Челябинске, Ярославле, – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в День единения народов России и Беларуси на омской телебашне зажгут тематическую подсветку. 

Мария Филимонова