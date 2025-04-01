Праздничную подсветку включат завтра вечером.

Завтра, 2 апреля, в День единения народов России и Беларуси, на омской телебашне зажгут тематическую подсветку. Телебашня будет «гореть» цветами российского и белорусского флагов с надписью: «2 апреля – День единения народов Беларуси и России», с 21:00 до полуночи.

Этот день отмечается ежегодно в честь подписания договора о создании Союза России и Беларуси в 1996 году. Аналогичную подсветку включат и на московской Останкинской телебашне, вместе с поздравительным роликом с символикой двух стран.

Омск не единственный город, где включат подобную подсветку. Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Ростов-На-Дону, Новосибирск и другие города тоже станут частью акции в поддержку союза двух стран.