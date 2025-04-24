Управляющей компании и регоператору пришлось договариваться с владельцами машин, чтобы они освободили проезд для мусоровоза.

В Омске водители машин, которые занимаются вывозом мусора, столкнулись с проблемами. В пресс-службе регоператора «Магнит» рассказали, что из-за снега и дождя, которые недавно накрыли город, стало сложнее вывозить мусор.

В некоторых районах мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам. Именно такая ситуация случилась с домом № 54/4 на улице Красных Зорь.

К площадке есть два подъездных пути. Один из них проходит со стороны дома № 96 на 8-й Линии, этот путь забит припаркованными машинами. Второй путь – грунтовая дорога с глубокими ямами и колеями. Мусоровозы просто не могут там проехать.

– По федеральному закону ответственность за состояние контейнерной площадки и создание подъездных путей лежит на ее собственнике, – рассказали в пресс-службе «Магнита». – Если подъездные пути к площадке заблокированы, это может привести к образованию несанкционированных свалок.

Региональный оператор связался с администрацией округа и управляющей компанией, чтобы решить этот вопрос. Вместе с УК удалось найти решение проблемы. Сотрудники управляющей компании поговорили с владельцами автомобилей, и те освободили проезд. Благодаря этому мусоровоз наконец-то смог проехать и вывезти мусор.