Омск-Информ
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·Общество

За год более 200 работников сферы здравоохранения поменяли место работы.

97 врачей и 126 специалистов среднего звена омского здравоохранения уволились из бюджетных учреждений, чтобы работать в платных клиниках – эти данные цитирует РБК из доклада Министерства здравоохранения Омской области «О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Омской области по итогам деятельности за 2024 год».

В прошлом году уволились более 1,3 тыс. врачей и более 2,1 тыс. среднего медперсонала, из этого числа только 111 врачей и 163 специалиста со средним профессиональным медицинским образованием переехали в другой регион.

Всего на 1 января 2025 года в Омской области работает 38,8 тыс. специалистов, в том числе:

  •  7,2 тыс. врачей,
  • 15,9 тыс. работников со средним образованием,
  • 1,5 тыс. работников младшего медперсонала,
  • 13 тыс. сотрудников из категории прочего персонала,
  • 127 провизоров,
  • 139 фармацевтов,
  • 198 специалистов с высшим немедицинским образованием.
·Общество

За год более 200 работников сферы здравоохранения поменяли место работы.

97 врачей и 126 специалистов среднего звена омского здравоохранения уволились из бюджетных учреждений, чтобы работать в платных клиниках – эти данные цитирует РБК из доклада Министерства здравоохранения Омской области «О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Омской области по итогам деятельности за 2024 год».

В прошлом году уволились более 1,3 тыс. врачей и более 2,1 тыс. среднего медперсонала, из этого числа только 111 врачей и 163 специалиста со средним профессиональным медицинским образованием переехали в другой регион.

Всего на 1 января 2025 года в Омской области работает 38,8 тыс. специалистов, в том числе:

  •  7,2 тыс. врачей,
  • 15,9 тыс. работников со средним образованием,
  • 1,5 тыс. работников младшего медперсонала,
  • 13 тыс. сотрудников из категории прочего персонала,
  • 127 провизоров,
  • 139 фармацевтов,
  • 198 специалистов с высшим немедицинским образованием.