За год более 200 работников сферы здравоохранения поменяли место работы.

97 врачей и 126 специалистов среднего звена омского здравоохранения уволились из бюджетных учреждений, чтобы работать в платных клиниках – эти данные цитирует РБК из доклада Министерства здравоохранения Омской области «О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Омской области по итогам деятельности за 2024 год».

В прошлом году уволились более 1,3 тыс. врачей и более 2,1 тыс. среднего медперсонала, из этого числа только 111 врачей и 163 специалиста со средним профессиональным медицинским образованием переехали в другой регион.

Всего на 1 января 2025 года в Омской области работает 38,8 тыс. специалистов, в том числе: