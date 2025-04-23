Омск-Информ
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·Происшествия

Причины эвакуации неизвестны.
Сегодня днем из торгового центра «Мега» в Омске эвакуировали людей. Как сообщают горожане, в здании сработала тревога.
Также омичи заметили пожарные машины и скорые около «Зеленого рынка» на Левобережье. В здании сработала система оповещения: посетителей попросили покинуть помещения.
·Происшествия

Причины эвакуации неизвестны.
Сегодня днем из торгового центра «Мега» в Омске эвакуировали людей. Как сообщают горожане, в здании сработала тревога.
Также омичи заметили пожарные машины и скорые около «Зеленого рынка» на Левобережье. В здании сработала система оповещения: посетителей попросили покинуть помещения.