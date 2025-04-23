Он появится в магазинах уже в мае.

Пивоваренная компания AB InBev Efes запустила в Омске производство грузинского лимонада «Натахтари». Пока речь идет только о четырех вкусах: груша, тархун, саперави и фейхоа.

Лимонад появится на полках магазинов уже к концу весны. Его будут продавать в стеклянных бутылках объемом 0,5 л, а также в пластиковых – объемом 1 л и 1,5 л.

Отметим, что производство лимонада компания начала не только в Омске, но и в Иваново. По словам генерального директора AB InBev Efes Николая Тюрника, благодаря выпуску лимонада уже в этом году компания дополнительно заплатит в бюджет страны около 1 млрд рублей налогов и акцизов.