Сегодня, 23 апреля, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Омской области Виталий Хоценко наградили орденом Александра Невского Леонида Полежаева.
Экс-глава региона получил его на торжественной церемонии за особые личные заслуги в деле государственного строительства
Почетных знаков отличия сегодня были удостоены еще 38 жителей региона, среди них представители различных сфер деятельности, в том числе промышленности, оборонно-промышленного комплекса, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, сельского хозяйства, энергетики, физической культуры и спорта, а также сотрудники правоохранительных органов.
Ряду награжденных были присвоены почетные звания Российской Федерации.