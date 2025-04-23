Глава Омского района третий день работает в Москве в составе региональной делегации на масштабном мероприятии федерального уровня.

Глава Омского района Геннадий Долматов в составе делегации от Омской области принимает участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России». Масштабное трехдневное мероприятие проходит на территории Национального центра «Россия» в Москве.

– В форуме принимают участие главы муниципалитетов нашего региона. С коллегами посетили панельные сессии на темы «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти» и «Муниципальные финансы – технологии эффективного управления». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Много интересных площадок, которые можно посетить, – поделился в соцсетях Геннадий Долматов.

Всего в форуме участвует около 4 тысяч человек из 89 субъектов РФ: представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» – одно из важнейших событий для всех муниципальных образований страны. Это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Форум завершает свою работу сегодня.

Фото: страница в соцсети Геннадия Долматова.