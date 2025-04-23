Молодой человек устроился курьером в магазин по распространению наркотиков.

Сотрудники омского наркоконтроля задержали 21-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. У него при себе и в арендованной квартире были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Также выяснилось, что фигурант организовал тайники-закладки в Советском округе Омска. Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином общей массой более 100 граммов.

Как сообщили оперативники, молодой человек находился в России на законных основаниях. Прибыв в Омск, он устроился оптово-розничным курьером в магазин, работающий в теневом сегменте интернета. В мессенджере на его родном языке мигрант получал указания от кураторов наркотической иерархии. Получив наркотик, иностранец фасовал его и занимался изготовлением закладок. Полицейские пресекли очередное преступление.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 30 ч. 3 и ст. 228.1 ч. 3 и 4 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах). Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу.